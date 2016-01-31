Командування АТО може закрити усі пункти пропуску на лінії розмежування через провокації бойовиків

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

"Разом з цим глашатаї фейкових утворень не припиняють поширювати брехні, перекидаючи провину за свої злочини на Збройні Сили України. Так, відомий фейкомет так званої ДНР…Басурін нещодавно в черговий раз звинуватив українських воїнів в обстрілі мирних мешканців", - наголошують у прес-центрі.

Згідно з повідомленням, насправді, 28 січня в 21.10 проросійські найманці з так званої "ДНР" з БМП та АГС обстріляли контрольний пункт в’їзду/виїзду "Мар’їнка" Державної прикордонної служби України. 30 січня 2016 року о 22.20 під мінометний обстріл бойовиків потрапив український блокпост, розташований неподалік контрольного пункту "Майорськ".

"За оперативною інформацією члени терористичної організації "ДНР" в подальшому готують подібні провокації на Артемівському напрямку", - попереджають у прес-центрі.

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Зазначається, що у зв’язку з тим, що кількість провокативних обстрілів українських контрольних пунктів в’їзду/виїзду дедалі збільшується, та щоб зірвати можливу провокацію бойовиків (обстріл колони цивільних автомобілів на одному з КПВВ, яку анонсував Басурін), командування сил АТО на території Донецької та Луганської областей розглядає можливість тимчасового закриття контрольних пунктів в’їзду/виїзду, з відповідним зверненням до міжнародних організацій, які займаються моніторингом виконання Мінських домовленостей.

У прес-центрі також надали фото наслідків обстрілу терористами ДНР КПВВ "Мар’їнка" та напрямок, з якого вівся вогонь.А також відео з камер спостереження, де зафіксовано момент обстрілу.