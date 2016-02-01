Минула доба в зоні АТО пройшла без втрат

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"Незважаючи на більш як півсотні обстрілів, ми не втратили жодного воїна і ніхто не був поранений", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, ще четверо отримали поранення.