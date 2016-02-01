Минула доба в зоні АТО пройшла без втрат
12:52, 01 лютого 2016Війна
163 0
За минулу добу в зоні проведення АТО жоден з українських військових не загинув і не був поранений.
Сили АТО за добу не втратили жодного воїна / Фото УНИАН
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожЗа добу бойовики 36 разів обстріляли позиції сил АТО, застосувавши заборонені 120-мм міномети
"Незважаючи на більш як півсотні обстрілів, ми не втратили жодного воїна і ніхто не був поранений", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, ще четверо отримали поранення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter