Бойовики обстріляли з гранатометів позиції сил АТО в Мар'їнці та Авдіївці

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00. Як наголошується у повідомленні, «проросійські бандформування не припиняють порушувати умови перемир'я на Донбасі. З початку доби вони 15 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Знову неспокійно було в районі тимчасово окупованих Донецька та Горлівки».

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Зазначається, що наші опорні пункти неподалік Первомайського ворог обстрілював прицільним вогнем з мінометів та великокаліберних кулеметів. «По позиціях в Мар'їнці та Авдіївці бойовики застосували гранатомети різних систем. В районі Опитного та Пісків противник обстрілював наші укріплення зі стрілецької зброї», - повідомляє прес-центр.

«Наші укріплення в районі Новгородського та неподалік Луганського були обстріляні з гранатометів, а по позиціях українських воїнів в Майорську працював снайпер», - підкреслюється в повідомленні.