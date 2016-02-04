Бойовики здійснили обстріли з "Градів" із сторони Комінтернового - штаб АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Маріупольському напрямку з селища Комінтернового, яке перебуває в так званій «сірій зоні», та наприкінці минулого року було захоплено російськими найманцями, сьогодні з 16 до 17 години були здійснені обстріли з 122-мм РСЗВ «Град» в сторону населеного пункту Саханка", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що з Комінтернового о 16 годині окупанти стріляли в сторону селища Октябр з мінометів калібру 120-мм, зенітної установки та протитанкового ракетного комплексу.

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"В обох випадках ці провокативні обстріли проводилися з метою звинувачення сил АТО в порушенні Мінських домовленостей", - наголосили в штабі АТО.

ЧЕРГОВА ПРОВОКАЦІЯ БОЙОВИКІВНа Маріупольському напрямку з селища Комінтернового, яке перебуває в так званій «сірій зон... Posted by Прес-центр штабу АТО on Wednesday, February 3, 2016

Як повідомляв УНІАН раніше, бойовики сьогодні обстрілювали позиції сил антитерористичної операції в Мар'їнці та Авдіївці з гранатометів різних систем. З початку доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.