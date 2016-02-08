У секторі "Маріуполь" бойовики 5 разів застосували артилерію проти сил АТО

У секторі «Маріуполь» терористи 5 разів упродовж вчорашньої доби застосували артилерію проти сил АТО, обстріли велися із застосуванням всіх видів зброї, включаючи міномети 82 і 120 мм.

Про це 0629 повідомив речник сектора "Маріуполь" Олександр Кіндсфатер.

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«7 лютого по позиціях ВСУ в районах Мар'їнки, Красногорівки, Старогнатівки, Гранітного формування "ДНР" здійснили 24 обстріли. Вогонь вівся з 0:00 до 22:10», - йдеться в повідомленні.

Кіндсфатер зазначив, що в п'яти випадках по опорних пунктах поблизу Мар'їнки і Красногорівки застосовувалася артилерія.

Збройні сили України давали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї 6 разів, додав спікер.

Втрат серед особового складу українських силовиків немає.