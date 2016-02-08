На Маріупольському напрямку помічено 11 польотів ворожих БПЛА - Лисенко

13:18, 08 лютого 2016
Війна
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Російсько-терористичні угруповання вчора з допомогою безпілотників різко активізували повітряну розвідку на Маріупольському напрямку.

Андрей Лысенко ато / МИД

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"На Маріупольському напрямку різко активізувалися польоти ворожих безпілотників - вчора там було зафіксовано 11 таких польотів", - сказав він.

Крім того, Лисенко зазначив, що ще один політ БПЛА противника був зафіксований на Луганському напрямку поблизу міста Щастя.

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