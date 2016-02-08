На Маріупольському напрямку помічено 11 польотів ворожих БПЛА - Лисенко
13:18, 08 лютого 2016Війна
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Російсько-терористичні угруповання вчора з допомогою безпілотників різко активізували повітряну розвідку на Маріупольському напрямку.
Лисенко заявляє, що відразу 11 БПЛА шпигували вчора на Маріупольському напрямку / МЗС
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
"На Маріупольському напрямку різко активізувалися польоти ворожих безпілотників - вчора там було зафіксовано 11 таких польотів", - сказав він.
Крім того, Лисенко зазначив, що ще один політ БПЛА противника був зафіксований на Луганському напрямку поблизу міста Щастя.
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