Бойовики 45 разів обстріляли опорні пункти українських військових - штаб

Не припиняються провокації проросійських бойовиків в районі проведення АТО. За минулу добу вони 45 раз відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових, використовуючи при цьому широкий спектр озброєння.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"З гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні наші позиції в Опитному, Авдіївці, Луганському, Троїцькому, Зайцевому, Майорську та на шахті Бутівка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під мінометний обстріл окупантів потрапили українські укріплення в Пісках, Мар’їнці, Гнутовому та Троїцькому, що на межі Донецької та Луганської областей.

По українським опорним пунктам в районі Красногорівки окрім гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, противник застосовував міномети калібру 82 мм, а також зенітну установку та БМП.

На Маріупольському напрямку зі стрілецької зброї були обстріляні позиції сил АТО в Широкіному.