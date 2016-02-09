Бойовики 45 разів обстріляли опорні пункти українських військових - штаб
На Маріупольському напрямку зі стрілецької зброї були обстріляні позиції сил АТО в Широкіному.
Не припиняються провокації проросійських бойовиків в районі проведення АТО. За минулу добу вони 45 раз відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових, використовуючи при цьому широкий спектр озброєння.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
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"З гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні наші позиції в Опитному, Авдіївці, Луганському, Троїцькому, Зайцевому, Майорську та на шахті Бутівка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під мінометний обстріл окупантів потрапили українські укріплення в Пісках, Мар’їнці, Гнутовому та Троїцькому, що на межі Донецької та Луганської областей.
По українським опорним пунктам в районі Красногорівки окрім гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, противник застосовував міномети калібру 82 мм, а також зенітну установку та БМП.
На Маріупольському напрямку зі стрілецької зброї були обстріляні позиції сил АТО в Широкіному.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 09 лютого 2016 року:Не припиняються провокації проросійських бо...Опубліковано Прес-центр штабу АТО 8 лютого 2016 р.