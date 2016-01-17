У штабі АТО заявили про цілеспрямовану провокацію бойовиків проти України

20:05, 17 січня 2016
Війна
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Обстріл снайпером бойовиків автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Мар’їнці та низка інших подій у зоні АТО мають всі ознаки цілеспрямованої провокації проти України.

REUTERS

Про це йдеться у коментарі керівника української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін генерал-лейтенанта Андрія Тарана на сторінці прес-центру штабу АТО.

"Події останніх кількох днів свідчать про цілу низку спланованих кроків інформаційної операції проросійських сепаратистів з метою звинуватити ЗС України в невиконанні Мінських домовленостей та їхньої дискредитації. Всі вони були пов'язані з намірами бойовиків НЗФ використати робочу поїздку в зону конфлікту заступника голови місії ОБСЄ Александра Хуга на свою користь", - зазначив Таран.

У цьому контексті, він, зокрема, повідомив, що обстріли бойовиками НЗФ здійснювалися в чітко визначений час з таким розрахунком, щоб спровокувати українські сили АТО на вогонь у відповідь, а потім у присутності представника ОБСЄ через російську сторону СЦКК звинуватити Україну в порушенні Мінських домовленостей.

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Керівник української сторони СЦКК зазначив, що, на думку бойовиків, присутність на Донбасі Хуга, який є однією з ключових фігур ОБСЄ, котрий відповідає за моніторинг щодо врегулювання ситуації на сході України, мала б посилити ефект цих провокацій та, як наслідок, скомпрометувати Збройні сили України, а відтак і державу в цілому, в очах світової спільноти.

Разом з тим Таран наголосив, що військовослужбовці ЗСУ не піддалися на провокації і чітко дотримувалися Мінських домовленостей.

Він наголосив, що вся відповідальність за наслідки подібних провокацій покладається на так зване "керівництво" окремих районів Донбасу та їх покровителів.

Генерал-лейтенант Андрій Таран: «Обстріл снайпером бойовиків машини ОБСЄ у Мар’їнці та ряд інших подій в зоні АТО мають ...

Опубликовано Прес-центр штабу АТО 17 января 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Хуг 15 січня відвідував два селища - Комінтернове та Широкине у Донецькій області.

16 січня він відкрив нову передову патрульну базу СММ в Станиці Луганській у Луганській області.

Того ж дня поблизу Мар’їнки Донецької області бойовики зі снайперської зброї обстріляли машину представників ОБСЄ. Представники СММ не постраждали, однак автомобіль було пошкоджено.

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