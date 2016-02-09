Терористи сьогодні 18 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових – штаб АТО

«Протягом дня бойовики незаконних збройних формувань продовжували обстріли позицій сил АТО. З початку доби терористи 18 разів відкривали вогонь по наших опорних пунктах», - зазначається у повідомленні.

Так, українські укріплення в районі Троїцького, що на межі Донецької та Луганської областей, були обстріляні з великокаліберних кулеметів, зенітної установки та міномету калібром 82 мм.

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З гранатометів та стрілецької зброї противник вів вогонь по опорних пунктах Збройних сил України в Пісках та Опитному. А в Авдіївці бойовики обстріляли українські позиції з БМП.

«Найгарячіше було в районі Мар’їнки, де російські найманці вісім разів відкривали вогонь по наших укріпленнях. Тут ворог застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети», - зауважили у штабі АТО.

Крім того, на Маріупольському напрямку український опорний пункт недолік Водяного бойовики обстріляли з гранатомету.