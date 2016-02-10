У "сірій зоні" під Мар'їнкою підірвався мікроавтобус, є загиблі

Біля контрольно-пропускного пункту "Мар'їнка" в Донецькій області підірвався автомобіль, троє людей загинули.

Про це повідомив УНІАН речник АТО Андрій Задубінний.

Він сказав: «Сьогодні о 7.56 на відстані близько 600 м від КПП «Мар'їнка» підірвався цивільний автомобіль Volkswagen Transporter, який їхав із "сірої зони" та об’їжджав чергу».

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За його словами, автомобіль «перебував у черзі в напрямку так званої "сірої зони". Проігнорувавши знаки, що попереджували про мінну небезпеку, водій автівки виїхав на узбіччя, де і стався підрив».

Задубінний повідомив, що в автомобіл було 5 осіб.

«Внаслідок підриву дві особи загинули на місці. За рештою виїхала швидка допомога з української території, й одна особа, яка отримала поранення, померла по дорозі в автомобілі швидкої допомоги», - зазначив він.