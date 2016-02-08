Вантажний автомобіль з продуктами для бійців АТО підірвався на протитанковій міні, є поранені (фото)

Про це повідомляється на сторінці 16-го окремого мотопіхотного батальйону в Facebook.

"Під час доставки продовольства на позиції батальйону автомобіль "Урал" підірвався на протитанковій міні, встановленої представниками незаконних збройних формувань напередодні. Водій автомобіля, незважаючи на шоковий стан, зорієнтувався і врятував з палаючої вантажівки двох військовослужбовців. Вантажівка відновленню не підлягає, що ускладнює доставку продуктів харчування", – йдеться в повідомленні.

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Українських військових, які перебували в автомобілі, госпіталізовано, загрози життю немає.