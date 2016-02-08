Вантажний автомобіль з продуктами для бійців АТО підірвався на протитанковій міні, є поранені (фото)
10:41, 08 лютого 2016Війна
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Вантажний автомобіль, який перевозив продукти харчування для бійців ЗСУ, 7 лютого підірвався на міні, три людини отримали поранення.
Внаслідок вибуху поранення отримали три людини / 16 омпб
Про це повідомляється на сторінці 16-го окремого мотопіхотного батальйону в Facebook.
"Під час доставки продовольства на позиції батальйону автомобіль "Урал" підірвався на протитанковій міні, встановленої представниками незаконних збройних формувань напередодні. Водій автомобіля, незважаючи на шоковий стан, зорієнтувався і врятував з палаючої вантажівки двох військовослужбовців. Вантажівка відновленню не підлягає, що ускладнює доставку продуктів харчування", – йдеться в повідомленні.
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Українських військових, які перебували в автомобілі, госпіталізовано, загрози життю немає.
Фото: 16 омпб
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