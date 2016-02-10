Прикордонники показали, як терористи обстріляли КПВВ "Мар'їнка" (відео)

Гранати розривалися в безпосередній близькості від контрольного пункту, коли там перебували цивільні, повідомили у Держприкордонслужбі.

"Прикордонники одразу організували евакуацію населення, щоб не допустити жертв серед людей. На щастя, ніхто з громадян, які перебували на КПВВ, не постраждав", - йдеться у повідодомленні.

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Провокаційні обстріли та евакуація громадян фіксувалися на відеокамери, які були розміщені прикордонниками в контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 лютого, близько 08:00 поблизу КПП в Мар'їнському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався автобус з пасажирами, загинули чотири людини.

Встановлено, що мікроавтобус «Volkswagen» їхав з Донецька до Мар'їнки. Під час проходження пропускного пункту, водій, намагаючись об’їхати чергу, з’їхав з основної дороги на узбіччя та підірвався на вибуховому пристрої.