Кількість загиблих внаслідок підриву автобуса біля Мар'їнки зросла до 4 людей (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

«Станом на 11:00 відомо, що під час вибуху загинули 3 людини, ще один чоловік – мешканець Макіївки отримав поранення. Його було доставлено до Курахівської міської лікарні, але від отриманих травм він також помер», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 лютого, близько 08:00 поблизу КПП в Мар'їнському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався автобус з пасажирами.

Встановлено, що мікроавтобус «Volkswagen» їхав з Донецька до Мар'їнки. Під час проходження пропускного пункту, водій, намагаючись об’їхати чергу, з’їхав з основної дороги на узбіччя та підірвався на вибуховому пристрої.

За даним фатом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).