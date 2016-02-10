В РНБО допустили закриття пункту пропуску у Мар'їнці

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, Турчинов відвідав передові оборонні рубежі Збройних сил України у зоні проведення АТО, які зазнають обстрілів з боку російських окупаційних військ.

Під час перебування на контрольно-пропускному пункті в районі Зайцевого, робота якого була тимчасово припинена через постійні обстріли і небезпеку для життя громадян, Турчинов звернув увагу прикордонників і представників СБУ "на необхідність посилити якість перевірок після відновлення роботи КПП для недопущення проникнення на територію України представників диверсійних і терористичних груп".

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"КПП Зайцеве буде відкрито лише після припинення обстрілу цього району", - зазначив він, додавши, що у зв'язку зі значним збільшенням кількості обстрілу може бути закритий і контрольно-пропускний пункт у районі населеного пункту Мар'їнка.

Разом з тим секретар РНБО наголосив, що закриття контрольно-пропускних пунктів "не метод покарання, а форма захисту життя наших громадян, які ними користуються".

Нагадаємо, 9 лютого з напряму н. п. Олександрівка, що на неконтрольованій території, бойовики здійснили провокаційний обстріл з АГС-17 КПВВ "Мар'їнка".