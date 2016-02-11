Якщо КПП "Мар’їнка" закриють, то на Донбасі може виникнути гуманітарна катастрофа – Лисенко

Є велика вірогідність того, що буде закрито КПВВ «Мар'їнка», якщо бойовики не припинять обстріли.

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив речник Адміністрації Президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Жодних ознак того, що на Донбасі буде зменшення напруження взагалі немає. Ми відчуваємо, що російські окупаційні війська, бойовики, найманці, вони проводять щільні тренування, при чому це тренування наступального характеру ... все відпрацьовується в дуже потужному графіку і цим керують російські офіцери», - зазначив він.

За словами речника АТО, закриття КПВВ «Мар'їнка» є передумовою того, що на Сході України може виникнути гуманітарна катастрофа.

«Є велика вірогідність того, що буде закритий КПП «Мар'їнка», якщо не припинять обстріли. Це якраз, дійсно, передумова того, що може виникнути на Донбасі гуманітарна катастрофа. Це паралельний план, такий же, який Росія використовує в Сирії», - наголосив Лисенко.