Люди на окупованій частині Донбасу обурені обстрілами бойовиками пунктів пропуску - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей постійно зростає обурення місцевого населення присутністю та діями російських загарбників. На адресу окупантів лунають обвинувачення у навмисних обстрілах пунктів пропуску через лінію зіткнення", - зазначив речник.

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Він також повідомив, що за інформацією української розвідки, у російської влади закінчуються гроші для виплат тим своїм військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на сході України.

"Вояки Збройних сил Російської Федерації, включені до складу так званої третьої окремої мотострілецької бригади бандформування "ДНР", висловили відкриту непокору через невиплату грошей", - сказав Лисенко.