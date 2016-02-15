У Росії заявили, що не мають наміру повертати Україні контроль над кордоном на захопленому Донбасі

Про це в інтерв'ю журналу "Профіль" сказав статс-секретар-заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності інформація, що Росія нібито готова повернути Україні контроль за прилеглою до російської території ділянкою кордону на Донбасі, але за умови, що прикордонники будуть набиратися з місцевого населення, Карасін сказав: "Ця інформація дійсності не відповідає".

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За його словами, в мінському Комплексі заходів чітко зафіксовано, що «відновлення українського контролю над відповідною ділянкою українсько-російського кордону може відбутися тільки після завершення цілковитого врегулювання кризи».

При цьому, заявив Карасін, відновлення контролю України «обумовлено необхідністю узгодження деталей з представниками Донецька і Луганська в рамках Контактної групи всіх заходів, передбачених Законом «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей»».

«Твердо стояли і будемо стояти на необхідності неухильного виконання цієї вимоги і затвердженої в Мінську послідовності», - сказав він.