Під Комінтерновим українські військові потрапили під прицільний вогонь бойовиків – штаб

Сьогодні терористи 29 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Про це у звіті щодо ситуації на Донбасі повідомив прес-центр АТО.

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"Проросійські бандформування не припиняють обстрілювати опорні пункти українських Збройних сил. Ворог дедалі збільшує кількість обстрілів із застосуванням мінометів", - йдеться у повідомленні.

Неподалік від Комінтернового бойовики вели прицільний вогонь по позиціях сил АТО з мінометів калібру 82 та 120 мм

У штабі додали, що з гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики відкривали вогонь по наших опорних пунктах в Миколаївці, Новгородському, Пісках та Мар’їнці.

Неспокійно було в Авдіївці, де ворог обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї.