Вогонь із САУ та мінометів: бойовики суттєво наростили кількість обстрілів по позиціях сил АТО

07:13, 16 лютого 2016
Війна
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У районі проведення АТО ситуація суттєво загострилася: щодоби НЗФ збільшують кількість обстрілів, дедалі частіше застосовуючи міномети. 

REUTERS

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

По опорних пунктах сил АТО у Зайцевому противник, окрім мінометів калібру 120 мм, відкривав вогонь із самохідної артилерійської установки.

Під мінометні обстріли противника потрапили також позиції Збройних Сил України в районі Комінтернового, Гнутового, Широкиного, Красногорівки, Мар’їнки та Майорська.

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"Неподалік Миколаївки та Новотроїцького відбулися бойові зіткнення з ДРГ бандформувань", - йдеться у повідомленні штабу.

Крім того, з гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні опорні пункти українських військових біля Гранітного, Новгородського, Опитного, Пісків, Авдіївки та шахти Бутівка.

На Луганському напрямку ворог вів вогонь по українських позиціях у Трьохізбенці та Сокільниках.

"Загалом за минулу добу проросійські бойовики 79 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО", - підсумували у прес-центрі АТО.

Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 16 лютого 2016 року:В районі проведення АТО ситуація суттєво за...

Опубликовано Прес-центр штабу АТО 15 февраля 2016 г.
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