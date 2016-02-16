Вогонь із САУ та мінометів: бойовики суттєво наростили кількість обстрілів по позиціях сил АТО
У районі проведення АТО ситуація суттєво загострилася: щодоби НЗФ збільшують кількість обстрілів, дедалі частіше застосовуючи міномети.
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
По опорних пунктах сил АТО у Зайцевому противник, окрім мінометів калібру 120 мм, відкривав вогонь із самохідної артилерійської установки.
Під мінометні обстріли противника потрапили також позиції Збройних Сил України в районі Комінтернового, Гнутового, Широкиного, Красногорівки, Мар’їнки та Майорська.
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"Неподалік Миколаївки та Новотроїцького відбулися бойові зіткнення з ДРГ бандформувань", - йдеться у повідомленні штабу.
Крім того, з гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні опорні пункти українських військових біля Гранітного, Новгородського, Опитного, Пісків, Авдіївки та шахти Бутівка.
На Луганському напрямку ворог вів вогонь по українських позиціях у Трьохізбенці та Сокільниках.
"Загалом за минулу добу проросійські бойовики 79 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО", - підсумували у прес-центрі АТО.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 16 лютого 2016 року:В районі проведення АТО ситуація суттєво за...Опубликовано Прес-центр штабу АТО 15 февраля 2016 г.