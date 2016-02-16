Вогонь із САУ та мінометів: бойовики суттєво наростили кількість обстрілів по позиціях сил АТО

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

По опорних пунктах сил АТО у Зайцевому противник, окрім мінометів калібру 120 мм, відкривав вогонь із самохідної артилерійської установки.

Під мінометні обстріли противника потрапили також позиції Збройних Сил України в районі Комінтернового, Гнутового, Широкиного, Красногорівки, Мар’їнки та Майорська.

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"Неподалік Миколаївки та Новотроїцького відбулися бойові зіткнення з ДРГ бандформувань", - йдеться у повідомленні штабу.

Крім того, з гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні опорні пункти українських військових біля Гранітного, Новгородського, Опитного, Пісків, Авдіївки та шахти Бутівка.

На Луганському напрямку ворог вів вогонь по українських позиціях у Трьохізбенці та Сокільниках.

"Загалом за минулу добу проросійські бойовики 79 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО", - підсумували у прес-центрі АТО.