Кількість обстрілів бойовиками перевищила 70 разів, на Маріупольському напрямку відбулося бойове зіткнення

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. За минулу добу бойовики 71 раз відкривали вогонь по опорних пунктах українських Збройних Сил.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Дедалі частіше при обстрілі позицій українських військових проросійські бойовики використовують міномети. Лише протягом минулої доби противник 20 разів застосовував саме цей вид озброєння", - йдеться у повідомленні.

Так під мінометний вогонь ворога потрапили опорні пункти в Красногорівці, Пісках, Талаківці, Майорську та Зайцевому. В Зайцевому та Красногорівці бойовики застосували міномети калібру 120 мм.

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"З гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по наших укріпленнях в Новотроїцькому, Мар’їнці, Авдіївці, Новгородському, Опитному, Пісках та на шахті Бутівка", - зазначили у прес-центрі.

Опорні пункти сил АТО в Луганському противник обстріляв з великокаліберних кулеметів та протитанкового ракетного комплексу.

Також зазначається, що бойове зіткнення відбулося на Маріупольському напрямку неподалік Гнутового. Тут бойовики застосовували міномети та стрілецьку зброю.

"Неспокійно було і в Широкіному, де противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. Тут, та на деяких інших ділянках, наші воїни відкривали вогонь у відповідь", - зазначили у штабі.