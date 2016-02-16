За добу в зоні АТО загинули троє українських військових, сімох поранили
13:00, 16 лютого 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули троє українських військових, ще семеро отримали поранення.
У зоні АТО загинули троє українських захисників / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За добу, що минула, внаслідок бойових дій троє українських військових загинуло і ще семеро отримали поранення", - сказав Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, у районі проведення АТО ситуація суттєво загострилася: щодоби НЗФ збільшують кількість обстрілів, дедалі частіше застосовуючи міномети.
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