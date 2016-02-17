Битва за Дебальцеве: Генштаб показав відеографіку ключових моментів боїв
14:14, 17 лютого 2016Війна
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Генеральний штаб опублікував відео, присвячене битві за Дебальцеве.
REUTERS
Відеозапис присвячений ключовим епізодів битви, він включає хронологію боїв. Також у відео можна почути коментарі учасників подій.
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Зазначається, що битва за Дебальцеве - одна з ключових подій у протистоянні російської агресії. Вона мала значні як військові, так і політичні наслідки.
mil.gov.ua
Раніше генерал-майор ЗСУ Олександр Сірський заявив, що силам антитерористичної операції під Дебальцевому в лютому 2015 року протистояли 19 тисяч представників російсько-терористичних військ.
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