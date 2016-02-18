У Слов'янську затримали заступника Гіркіна (фото)

Про це повідомили у Слов’янському відділку поліції ГУНП у Донецькій області.

Зазначається, що місцевий житель 1952 року народження з позивним "Дід" брав активну участь у незаконних збройних формуваннях.

Встановлено, що в квітні 2014 року фігурант, перебуваючи біля захопленої будівлі Слов’янського відділку міліції, був завербований бойовиком з позивним "Щит". Чоловіку було запропоновано обійняти посаду заступника Гіркіна (Стрєлкова) з адміністративно-господарської частини міста Слов’янська.

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Після звільнення міста від бандформувань чоловік на кілька днів залишився в Слов’янську для того, щоб сховати зброю свою та своїх підлеглих. Згодом чоловік виїхав до РФ.

Щойно "Дід" повернувся додому, він одразу ж був затриманий правоохоронцями. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Бойовик "Дід" - власник схрону, який був виявлений у листопаді минулого року.