СБУ затримала коригувальника терористичного батальйону "Призрак", що готував диверсії (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, мешканець Запорізької області у травні 2014 року, перебуваючи в Росії, був завербований російською спецслужбою. Бойовик перейшов лінію розмежування та приєднався до тербатальйону "Призрак", де отримав посаду зв’язківця.

Під час бойових дій він виконував обов’язки коригувальника вогню терористів.

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Співробітники спецслужби при затриманні вилучили у бойовика дві гранати Ф-1 та РГД-5. За оперативною інформацією, він прибув на підконтрольну українській владі територію для підготовки диверсійних актів на об’єктах залізничної інфраструктури.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення спільників затриманого бойовика.

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