Українські військові підірвалися на розтяжці під Пісками, один боєць загинув

За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, троє були поранені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За добу, що минула, внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув і ще троє зазнали поранень", - сказав він.

За словами Мотузяника, це сталося, зокрема поблизу населеного пункту Піски, де "наші військовослужбовці підірвалися на розтяжці, там один військовослужбовець загинув, двое поранені, ще один військовослужбовець був поранений біля Мар'їнки".