Статус учасника бойових дій отримали вже понад 108 тисяч військових

На сьогодні статус учасника бойових дій вже отримали 108 тис. 465 військовослужбовців Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір.

«Лише за минулий тиждень комісії Міністерства оборони та Збройних сил України з розгляду питань призначення громадянам статусу учасника бойових дій надали цей статус 411 військовослужбовцям та працівникам Збройних сил України, які брали участь в АТО», - повідомила вона.

Кушнір також повідомила, що продовжуються виплати грошових винагород військовослужбовцям ЗСУ, які беруть участь в антитерористичній операції.

«На сьогодні понад 23,5 тисячам захисників Батьківщини виплачено винагород на загальну суму, яка перевищує 106 мільйонів гривень», - наголосила Кушнір.

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За її словами, у тому числі 51 військовослужбовець отримав майже 780 тис. грн за знищену військову техніку противника, 1 тис. 368 бійців — близько 4 млн 300 тис. грн за виконання бойових завдань у складі підрозділів та понад 22 тис. бійців — 101 млн грн за безпосередню участь у бойових діях.

Ще понад 5 млн 700 тис. грн, за її словами, буде виплачено 1,5 тис. бійцям за участь у бойових діях АТО найближчим часом.

Водночас, як наголосила Кушнір, не у всіх військових частинах командування ставиться до забезпечення виплат грошових винагород підлеглим з належною увагою. Вона повідомила, що з цього приводу керівництво Міноборони проведе організаційні, роз’яснювальні та кадрові заходи.