Бойовики "ДНР" заявили про новий обмін полоненими

Українська сторона досягла домовленості з бойовиками про обмін полонених за формулою "3 на 6". Про це заявила "омбудсмен ДНР" Дарина Морозова, передає один з інформресурсів бойовиків.

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"Буквально кілька хвилин тому представник української сторони в робочій підгрупі з гуманітарних питань Віктор Медведчук підтвердив обмін полоненими за формулою "3 на 6". Обмін відбудеться в суботу", — повідомила "омбудсмен".

У повідомленні також зазначено, що бойовики підготували ще декілька пропозицій щодо подальшого обміну полонених.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що члени угруповання "ДНР" планують звернутися до української сторони з пропозицією про обмін полоненими за схемою "всіх на всіх", але тільки на своїх умовах, які вони обіцяли назвати 24 лютого.