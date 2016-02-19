Бойовики стягнули майже сотню танків до лінії зіткнення на Донбасі - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

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"Очевидно, що не усе озброєння було відведено із зони безпеки. Ми продовжуємо відзначати, що деякі заявлені види озброєння насправді не були відведені", - сказав Хуг.

При цьому він зауважив, що стосовно багатьох видів зброї навіть не було повідомлено про відведення.

"Ми постійно бачимо, для прикладу, велику кількість зброї, і особливо танки, які просто розташовані одразу ж поруч з визначеними для відведення озброєння місцями. Вони знаходиться там, озброєні та готові до бою, безпосередньо неподалік лінії зіткнення. Приміром, цього дня та минулого тижня ми бачили загалом 88 танків на вільних місцях в районах, які не контролюються урядом (України)", - зазначив Хуг.

У зв'язку з цим він висловив жаль, що після того, як минув рік з часу підписання Комплексу заходів з виконання Мінських угод, він усе ще повинен нагадувати сторонам про те, якою повинна бути зона безпеки на лінії розмежування.

"З обстрілами і застосуванням вогню, розташуванням (озброєних) осіб та зброї сторони замість безпеки створили зону небезпеки", - підкреслив перший Хуг.