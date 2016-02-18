В РНБО розповіли про два сценарії Росії зі стримування України в орбіті свого впливу

На цьому наголосив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко під час презентації матеріалів дослідження на тему «Крим. Війна: передумови російської агресії» сьогодні в Києві, повідомляє прес-служба відомства.

«Упокорення України – це російська стратегічна мета, яка виникла не сьогодні, не вчора і навіть не 300 років тому», - сказав Литвиненко.

За його словами, після 1991 року росіяни закріпили ідеї відновлення єдності пострадянських країн в основних документах стратегічного планування, що нині діють в Російській Федерації і визначають основні напрями її дій. Для досягнення цієї мети, переконаний заступник Секретаря РНБО України, використовували широкий арсенал політичних, економічних, енергетичних та інформаційно-пропагандистських заходів. «Цілі Російської Федерації ніколи не обмежувалися конкретними регіонами, завжди йшлося про всю Українську державу», - зазначив він.

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Литвиненко повідомив, що з цією метою Російська Федерація сформувала широку багатоваріантну стратегію дій: зокрема, головним інструментом отримання контролю над Україною мирним шляхом був політичний режим, що стало можливим після приходу до влади Януковича. «Якщо ж Росія втратила б контроль над ним, вони планували силовий шлях», - сказав заступник Секретаря РНБО України.

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Литвиненко назвав два сценарії, розроблених керівництвом Росії. «Після перемоги Майдану і втечі Януковича росіяни діяли відповідно до двох попередньо запланованих шляхів: перший і більш важливий для них – відновлення в Україні влади попереднього режиму. Ми бачили, як вони йшли цим шляхом, намагаючись легітимізувати президента Віктора Януковича за допомогою російських військ. Крім того, розпочались масштабні військові приготування, і росіяни активізувались у військовій присутності на світовій арені», - сказав він.

Литвиненко додав, що другим сценарієм був сценарій відторгнення Криму і південно-східних областей України. «Як за командою 1 березня почалися активні дестабілізаційні заходи в дев’яти областях України. Характерно, що тільки 6 квітня одночасні штурми адміністративних будівель відбувалися в кількох непов’язаних один з одним регіонах – у Харкові, Донецьку, Луганську, що свідчить про чітку спланованість», - зауважив він.

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Заступник Секретаря РНБО України додав, що коли дуже дорогою ціною перший і другий сценарій Українська держава заблокувала, «росіяни локалізували свої цілі, створюючи плацдарм на Донбасі, але і там їх наступ було обмежено».

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«Нині виникла нова реальність. Стара Україна, яка існувала до 2013 року, зникла. Змінилася геополітична ситуація у Східній і Центральній Європі. На наших очах формується її нова форма, і ми є учасниками цієї історії», - зазначив він.

Литвиненко підкреслив, що агресивна політика щодо України триває і досі, «триває гібридна війна проти нашої країни». «Ми вдячні Європі і США і всьому демократичному світу за допомогу Україні, але захистити себе можемо винятково лише ми самі», - підкреслив Литвиненко.