За добу бойовики випустили по позиціях сил АТО понад 50 мін - Лисенко

Впродовж минулої доби бойовики випустили по підрозділах сил Антитерористичної оперції понад 50 мін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

За його словами, на Маріупольському напрямку найбільш складна обстановка залишається під Мар’їнкою та Красногорівкою - ворог застосував БМП та міномети, також двічі вів снайперський вогонь. Мінометний обстріл НЗФ відбувся поблизу Гнутового, і тричі окупанти порушили режим тиші у Широкиному.

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Крім того, на цій ділянці фронту було зафіксовано 3 польоти ворожих безпілотників. Лисенко зазначив, що на Донецькому напрямку обстановка залишається незмінною: тривають бойові дії низької інтенсивності з епізодичним застосуванням важкого озброєння з боку НЗФ. Найгарячіші точки – Луганське, Новгородське, Авдіївка, Опитне.

"Всього вчора по наших позиціях на Донецькому та Маріупольському напрямках випущено понад 50 мінометних мін", - сказав Лисенко, додавши, що на Луганському напрямку вчора було спокійно.