Ситуація в зоні АТО залишається напруженою: бойовики 54 рази обстріляли військових

Ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. За минулу добу зафіксовано 54 обстріли позицій українських військ. З них 28 на Донецькому напрямку та 26 на Маріупольському.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Ворог вів вогонь з 82-мм міномета, зенітної установки та бойової машини піхоти в районі Красногорівки. 82-мм міномет обстріляв позиції наших військ поблизу села Гнутове», - йдеться у повідомленні.

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Також вчора бойовики вели інтенсивний вогонь в районі Мар’янки з гранатометів та стрілецької зброї. Зокрема, були обстріляні українські позиції у Водяному, Опитному, Пісках, Авдіївці, Зайцевому, Майорську.

В районі Широкіно було зафіксовано проліт безпілотного літального апарата.