За добу в зоні АТО зазнали поранень 13 українських військових - Лисенко
13:42, 22 лютого 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій поранено двох українських військових, ще 11 зазнали поранень через необережне поводження з вибуховим пристроєм.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає. Двоє військових отримали поранення. Також вчора поблизу Мар’їнки внаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм отримали поранення 11 наших військовослужбовців", - сказав Лисенко.
Нагадаємо, бойовики в зоні АТО активізувалися: 44 ворожих обстріли, найгарячіше – на Донецькому напрямку.
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