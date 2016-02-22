За добу в зоні АТО зазнали поранень 13 українських військових - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає. Двоє військових отримали поранення. Також вчора поблизу Мар’їнки внаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм отримали поранення 11 наших військовослужбовців", - сказав Лисенко.

Нагадаємо, бойовики в зоні АТО активізувалися: 44 ворожих обстріли, найгарячіше – на Донецькому напрямку.