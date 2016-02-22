Бойовики в зоні АТО активізувалися: 44 ворожих обстріли, найгарячіше – на Донецькому напрямку

Ніч в зоні проведення АТО була неспокійною. Підтримувані Росією бандформування бойовиків посилили обстріли українських позицій, найгарячіше було на Донецькому напрямку. Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці у Facebook.

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44 рази відбулись обстріли укріплень ЗСУ. В районі Донецького аеропорту противник обстрілював українські позиції зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Крім того, протягом години російсько-терористичні війська вели вогонь з автоматичних гранатометів по шахті Бутівка.

Авдіївка, Опитне, Піски, Луганське, Новгородське, Зайцеве, Троїцьке: неподалік цих населених пунктів ворог вів вогонь по українських укріпленнях, йдеться у зведенні штабу АТО.

Також в районі Мар’їнки, Водяного та Зайцевого з гранатометів різних систем та стрілецької зброї були обстріляні опорні пункти українських військових.