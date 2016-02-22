Бойовики обстріляли укріплення сил АТО в декількох населених пунктах
В районі проведення АТО російські терористичні війська продовжують вести вогонь по українських позиціях, нехтуючи будь-якими угодами.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
Так, з початку доби бойовики 18 разів обстрілювали опорні пункти українських військ. Найбільш небезпечним є Донецький напрямок, де зафіксовано 15 таких обстрілів.
«Російські бойовики зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів вели вогонь по наших укріпленнях в Опитному, Пісках, Зайцевому, Троїцькому та Новгородському», - йдеться у повідомленні.
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В штабі зазначили, що з автоматичних гранатометів ворог обстрілював українських військових на шахті Бутовка та позиції Зеніт.
З 82 мм міномета російські найманці тричі обстріляли позиції поблизу Красногорівки, додали в прес-центрі.