Бойовики обстріляли укріплення сил АТО в декількох населених пунктах

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Так, з початку доби бойовики 18 разів обстрілювали опорні пункти українських військ. Найбільш небезпечним є Донецький напрямок, де зафіксовано 15 таких обстрілів.

«Російські бойовики зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів вели вогонь по наших укріпленнях в Опитному, Пісках, Зайцевому, Троїцькому та Новгородському», - йдеться у повідомленні.

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В штабі зазначили, що з автоматичних гранатометів ворог обстрілював українських військових на шахті Бутовка та позиції Зеніт.

З 82 мм міномета російські найманці тричі обстріляли позиції поблизу Красногорівки, додали в прес-центрі.