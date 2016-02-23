Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ в Красногорівці - штаб АТО

Про це повідомляє Прес-центр штабу АТО.

"У Красногорівці продовжуються періодичні обстріли зі сторони російської гібридної армії та сепаратистів–маргіналів", - йдеться в повідомленні.

В штабі АТО зазначили, що представники військово–цивільної адміністрації констатують, що незаконні збройні формування заважають відновлювати інфраструктуру та налагоджувати життя для мирних жителів міста.

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Не зважаючи на не значну стабілізацію ситуації навколо Мар’їнки, в цілому обстановка, на Донецькому напрямку бойових дій... Posted by Прес-центр штабу АТО on Monday, February 22, 2016

Як повідомляв УНІАН, з початку доби 22 лютого бойовики 18 разів обстрілювали опорні пункти українських військ. Найбільш небезпечним є Донецький напрямок, де зафіксовано 15 таких обстрілів.