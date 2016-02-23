Напружена ніч у зоні АТО: бойовики обстріляли українські позиції під Маріуполем

Обстановка в зоні проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою. Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

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По позиціях українських військових поблизу Водяного на Маріупольському напрямку бандформування російських найманців вели вогонь з 82 мм міномету, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, опівночі зафіксовано снайперський обстріл нашого опорного пункту в районі Мар’їнки. Там же бойовики використовували стрілецьку зброю.

Бандформування російських окупантів здійснили обстріли позицій ЗСУ зі стрілецької зброї неподалік Авдіївки та Новгородського. Не зважаючи на незначну стабілізацію ситуації навколо Мар’їнки, в цілому обстановка на Донецькому напрямку бойових дій залишається складною.