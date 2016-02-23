Бойовики з мінометів обстрілювали позиції сил АТО поблизу Красногорівки

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00. «З мінометів заборонених калібрів терористи 33 рази обстрілювали позицій наших бійців поблизу Красногорівки», - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що «з АГС, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські найманці вели вогонь по опорних пунктах в районі Опитного, Пісків, Авдіївки, шахти Бутівка, Зайцевого».

«Ворожі снайпери обстрілювали укріплення українських позицій поблизу Мар’їнки та шахти Бутівка. Позиції морських піхотинців ворог 4 рази обстрілював з мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї», - говориться в повідомленні і наголошується, що «близько 8 ранку з 82 мм міномета терористи здійснили 10 пострілів по укріпленнях поблизу Чермалика».