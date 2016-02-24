Протистояння активізувалося: бойовики понад 80 разів обстріляли українських військових

Минулої доби російські найманці 84 рази обстрілювали укріплення ЗСУ. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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Українські укріплення неподалік Авдіївки, Пісків, Опитного, Зайцевого, Майорська та Первомайського а також на шахті Бутівка та позиції Зеніт піддалися обстрілам з мінометів калібру 120 та 82 мм.

В Опитному позиції українських військових ворог обстрілював з зенітної установки, а в Красногорівці - з БМП.

На Маріупольському напрямку під мінометним вогнем опинились українські бійці на позиціях поблизу Талаківки, Чермалика та Водяного.

З опівночі активний вогонь російських найманців знизився. Зафіксовано поодинокі обстріли позицій поблизу Опитного з гранатометів та стрілецької зброї.