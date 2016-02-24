Сили АТО зайняли промзону поблизу Авдіївки, витіснивши звідти терористів (відео)

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

При цьому ворог застосовував міномети забороненого калібру, автоматичні гранатомети та крупнокаліберні кулемети.

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"Під загрозою опинилися і будинки місцевих мешканців. Щоб уникнути втрат особового складу та жертв серед мирного населення, наші бійці змушені були витіснити ворога за межі населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні штаб АТО повідомляв, що упродовж доби найбільш небезпечним був Донецький напрямок, де ворог 69 разів обстрілював наші опорні пункти з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.