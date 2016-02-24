В зоні АТО йдуть бої за Ясинуватську розв'язку – волонтер

Третій день поспіль в зоні АТО йдуть бої за Ясинуватську розв'язку. Про це у Facebook написав волонтер Семен Кабакаєв.

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Коментуючи сьогоднішнє повідомлення про те, що українські військові зайняли частину "сірої зони" під Авдіївкою, він зазначив, що "вже два тижні, ми зайняли і утримуємо нові позиції, витіснивши бойовиків трохи далі з сірої зони. В сіру зону входила промзона на виїзді з Авдіївки".

"Це мало сподобалося терористам, але їм довелося змістити у бік Ясинуватої. У пріоритетах тепер Ясинуватська розв'язка, за яку зараз вже 3й день ідуть бої", - додав Кабакаев.

Нагадаємо, сьогодні у штабі АТО повідомили, що українські військові через постійні обстріли терористів змушені були зайняти промислову зону біля Авдіївки Донецької області.