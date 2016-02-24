В АП заявили про загострення ситуації на Донбасі і назвали найгарячіші точки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Вчора обстановка на лінії зіткнення загострилася. Противник більше 20 разів застосував важке озброєння на Донецькому та Маріупольському напрямку. За попередніми оцінками, по наших позиціях було випущено понад 160 мін. Також на західних околицях Донецька українські позиції неодноразово обстрілювали снайпери", - сказав Мотузяник.

За його словами, на Донецькому напрямку тривають бойові дії низької інтенсивності по всьому фронту, а найгарячішими точками є населені пункти Зайцеве, Новгородське, Авдіївка.

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Як зазначив Мотузяник, на Маріупольському напрямку ворог порушив режим тиші у Красногорівці, Мар’їнці та на лінії фронту Чермалик-Талаківка. Окрім стрілецької зброї та гранатометів окупанти застосовували тут 82-мм та 120-мм міномети. Майже всі обстріли були прицільними.

На Луганському напрямку триває затишшя. Поблизу Станиці Луганської зафіксовано політ ворожого БПЛА.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого у зоні АТО було поранено двох військових Збройних сил України.