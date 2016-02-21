За добу в зоні АТО загинув військовий

За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції на сході України загинув один військовослужбовець.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За минулу добу в результаті бойових дій загинув один український військовослужбовець», - сказав він і уточнив, що військового було поранено біля населеного пункту Мар'їнка під час обстрілу терористів.