Ситуація в зоні АТО напружена: бойовики 56 разів обстріляли українських військових

За минулу добу зафіксовано 56 обстрілів позицій українських військ. З них 35 на Донецькому напрямку та 21 на Маріупольському. Після опівночі активність ворога значно зменшилась. Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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20 мін терористи випустили по українських опорних пунктах в Первомайському та таку ж кількість мін близько 18.00 по позиціях поблизу Зайцевого. Під неприцільним мінометним вогнем ворога опинились укріплення в районі Невельського.

На Маріупольському напрямку під мінометний обстріл російських найманців потрапили опорні наших військ поблизу Мар’їнки, Гнутового та Чермалика.

Крім того, позиціях ЗСУ поблизу Мар’їнки, Зайцевого, Майорська, Новоселівки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Новгородського російські терористи обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а з зенітної установки вівся вогонь поблизу Красногорівки.

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Найманці вели снайперський вогонь по українських підрозділах в районі Мар’їнки, Опитного та по шахті Бутівка.

У деяких випадках наші бійці відкривали вогонь у відповідь з гранатометів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що бойовики повністю залишили Широкине.