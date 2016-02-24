Бойовики повністю залишили Широкине
23:48, 24 лютого 2016Війна
4221 0
Кілька днів тому бойовики повністю залишили селище Широкине. Українські підрозділи взяли цей населений пункт під свій контроль.
Українські підрозділи взяли Широкине під свій контроль / facebook.com/Стас Кухарчук
Про це Українській правді повідомив прес-офіцер сектора "М" Олександр Кіндсфатер.
"Зараз відбуваються заходи з розмінування території та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Бойовики замінували практично кожен будинок, встановили багато розтяжок і мін-пасток. Цей факт показово свідчить що терористи планували масштабний терористичний акт", - зазначив він.
Читайте такожВ Широкиному встановили камери спостереження
Кіндсфатер також повідомив, що українські підрозділи наразі облаштовують вогневі позиції в Широкиному.
Бойовики замінували практично кожен будинок / facebook.com/Стас Кухарчук
Як відомо, згідно з Мінськими угодами Широкине має перебувати під контролем ЗСУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter