Бойовики повністю залишили Широкине

Про це Українській правді повідомив прес-офіцер сектора "М" Олександр Кіндсфатер.

"Зараз відбуваються заходи з розмінування території та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Бойовики замінували практично кожен будинок, встановили багато розтяжок і мін-пасток. Цей факт показово свідчить що терористи планували масштабний терористичний акт", - зазначив він.

Читайте такожВ Широкиному встановили камери спостереження

Кіндсфатер також повідомив, що українські підрозділи наразі облаштовують вогневі позиції в Широкиному.

Як відомо, згідно з Мінськими угодами Широкине має перебувати під контролем ЗСУ.