До Росії вивезено дві труни з тілами російських офіцерів і п'ять мішків з рештками солдат - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В ніч на 23 лютого ц.р., через пункт пропуску "Довжанський", на територію Росії вивезено дві труни з тілами офіцерів ЗС РФ та п’ять мішків з рештками тіл російських солдат", - йдеться у повідомленні.

При цьому розвідка перевіряє інформацію щодо доставки 23 лютого ц.р. 60 тіл загиблих російських військовослужбовців та бойовиків до моргу Донецької обласної клінічної лікарні для ідентифікації.

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За даними розвідки, "небезпека відновлення активних бойових дій та різке падіння морально-бойового духу призводить до збільшення випадків звільнення з військової служби військовослужбовців 1 та 2 АК, а також їх дезертирства та здачі в полон".

Так, розвідка повідомляє, що "22 лютого у районі Світлодарська троє військовослужбовці 7 окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) 2 АК, при спробі здатися в полон, були обстріляні російськими військовими. Одного військовослужбовця вбито та двох поранено".

"У підрозділах 1 батальйону територіальної оборони (Михайлівка) 1 АК продовжуються випадки масового дезертирства. Факти масового звільнення російських військовослужбовців з подальшим поверненням до Росії відмічаються у підрозділах 5 окремої мотострілецької бригади (Обільне) 1 АК", - повідомляє ГУР Міноборони.