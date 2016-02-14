Розвідка: На окупованих територіях Донбасу російські військові через невиплати коштів бунтують проти командирів

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, підтверджено інформацію про відсутність можливостей російської влади повністю виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які беруть участь в бойових діях на сході України.

Так, російські військовослужбовці 3-ї окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1-го армійського корпусу (АК) висловили відкриту непокору у зв’язку з невиплатою грошового забезпечення. Для уникнення бунту командування частини видало по 2 тис. російських рублів на харчування та цигарки.

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Також, за даними розвідки, незадовільне грошове та матеріальне забезпечення призводить до збільшення фактів відмови від продовження контрактів та дезертирства. Так, через небажання проходити службу на передових позиціях втік російський військовослужбовець 9-го окремого мотострілецького полку (Новоазовськ) 1 АК, громадянин Росії Кобелєв, 1992 року народження.

Крім того, командири підрозділів 6-го окремого мотострілецького полку (Стаханов) 2-го АК, з огляду на фінансову скруту, організували бізнес на бойових чергуваннях. За хабар переводять до тилових підрозділів особовий склад, який не бажає проходити службу на передових позиціях. Це викликає обурення у тих військовослужбовців, які змушені нести додаткове навантаження на передовій.

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Також в Головному управлінні розвідки зазначили, що серед населення тимчасово окупованих територій України зростає обурення присутністю та діями російських загарбників. На адресу окупантів лунають обвинувачення у навмисних обстрілах пунктів пропуску, що призводить до їх закриття або призупинення відкриття (пункт пропуску «Золоте»), та, як наслідок, створює суттєві перешкоди для перетину лінії розмежування.