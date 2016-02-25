Сили АТО перебувають на позиціях, визначених Мінськими угодами - Генштаб

Про це в ефірі 5 каналу повідомив спікер Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов, передає Українська правда.

"Ми перебуваємо на тих самих позиціях, які визначені Мінськими угодами. І ті населені пункти, які перед тим перебували під нашим контролем, й надалі перебувають під нашим контролем. А всі спроби бойовиків якось змінити лінію розмежування наражаються на відповідь сил АТО", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому бойовики повністю залишили селище Широкине. Українські підрозділи взяли цей населений пункт під свій контроль.