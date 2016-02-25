Сили АТО перебувають на позиціях, визначених Мінськими угодами - Генштаб
22:23, 25 лютого 2016Війна
702 0
Сили антитерористичної операції перебувають на тих позиціях, які були визначені Мінськими угодами.
Сили АТО перебувають на позиціях, визначених Мінськими угодами / facebook.com/Стас Кухарчук
Про це в ефірі 5 каналу повідомив спікер Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов, передає Українська правда.
"Ми перебуваємо на тих самих позиціях, які визначені Мінськими угодами. І ті населені пункти, які перед тим перебували під нашим контролем, й надалі перебувають під нашим контролем. А всі спроби бойовиків якось змінити лінію розмежування наражаються на відповідь сил АТО", - зазначив він.
Читайте такожСили АТО відбили штурм: бій під Зайцевим тривав майже добу (відео)
Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому бойовики повністю залишили селище Широкине. Українські підрозділи взяли цей населений пункт під свій контроль.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter