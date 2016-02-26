Ситуація в зоні АТО стабілізувалася: з вечора зафіксовано 10 обстрілів бойовиків

Порушуючи існуючі домовленості, російські найманці продовжують обстрілювати позиції українських військ з мінометів. З 18.00 зафіксовано 10 обстрілів опорних пунктів ЗСУ. Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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Зокрема, поблизу Майорська терористи вели вогонь зі 120 мм міномета, а районі Зайцевого - з міномету калібру 82 мм.

Крім того, неприцільний мінометний бойовики вели в напрямку наших укріплень поблизу Красногорівки та Широкиного, також в районі Красногорівки найманці відкрили вогонь з БМП.

Опорні пункти українських військ в районі Мар’їнки, Опитного, Майорська та Зайцевого російські терористи обстрілювали зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Неприцільний вогонь зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів терористи вели в напрямку опорних пунктів поблизу Авдіївки, Пісків, Новгородського та Луганського. Опівночі бойовики знизили свою активність.

Як повідомлялось учора, бойовики повністю залишили Широкине під Маріуполем.