ЗМІ дізналися, чому бойовики залишили Широкине

Бойовики 9-го окремого механізованого полку, які базуються на південному і південно-західному напрямку, повністю розчарувалися в так званому виконанні військового обов'язку перед "ДНР", передає 0629 з посиланням на дані інсайдерів.

"Нам постійно затримують зарплату, скотиняче ставлення до нас, особливо з боку російських офіцерів, які отримують гідну платню і на передовій їх не побачиш", - говорить джерело.

Це і стало однією з причин для виходу з Широкиного.

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Джерело повідомляє, що у підрозділі почастішали випадки самогубств (самострілів і підривів на гранатах) серед особового складу. Ще однією резонансною подією стало знищення спостережного пункту в Широкиному. Точної інформації, що ж там відбулося, немає, але припускають, що вибух стався через пиятику солдатів.

"Відлуння НП дійшли аж до Кремля, і полетіли голови в штабі полку (начальник штабу полку і декілька начальників штабів батальйонів)", - розповів інсайдер.

Нагадаємо, кілька днів тому бойовики повністю залишили селище Широкине. Українські підрозділи взяли цей населений пункт під свій контроль.