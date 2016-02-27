Під Зайцевим загинули п'ятеро російських військових, дев'ятьох поранено - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

Зазначається, що військові РФ діяли в складі диверсійно-розвідувальних груп.

"26 лютого ц.р. під час бойових зіткнень у районі Зайцевого загинули п’ять військовослужбовців 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК ЗС РФ та дев’ять отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, значні втрати та невдоволення рішеннями командування, яке змушує до активних бойових дій, призвело до збільшення рапортів на звільнення, у т.ч. серед офіцерського складу цієї бригади.

"26 лютого ц.р. рапорт на звільнення з подальшим поверненням до Росії написав командир 1 мотострілецького батальйону 3 окремої мотострілецької бригади", - розповіли у розвідці.

Раніше розвідка повідомляла, що через пункт пропуску "Довжанський" до РФ вивезено дві труни з тілами російських офіцерів і п’ять мішків з рештками тіл російських солдат.